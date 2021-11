Nicolas Gob (L'Art du crime) méconnaissable : photos de l'acteur... avec des cheveux !

Ce lundi 29 novembre 2021, un nouvel épisode inédit de L'Art du crime est attendu sur France 2. Cette fiction policière explore d'illustres lieux de Paris, dont le musée du Louvre par exemple qui a déjà occupé une place centrale. Au casting, on retrouve toujours Nicolas Gob dans l'un des rôles principaux, celui du capitaine de police Antoine Verlay qui forme un duo avec Florence Chassagne, jouée par Éléonore Gosset-Bernheim.

A 37 ans, Nicolas Gob est loin d'en être à ses débuts en tant qu'acteur mais grâce à cette série il a gagné en notoriété. Tout le monde le connaît et le reconnaît à présent notamment grâce à son crâne chauve. Un look radicalement opposé à celui qu'il arborait il y a quelques années. En effet, comme il est possible de le découvrir dans notre diaporama, Nicolas Gob n'a pas toujours eu la boule à zéro. Bien au contraire, il avait opté pour une coupe courte que les téléspectateurs ont pu apercevoir dans les séries et téléfilms dans lesquels il jouait, Un village français, Les Bleus, premiers pas dans la police ou encore Un amour à taire. Pour le film Sa raison d'être en revanche sorti en 2008, Nicolas Gob s'était complètement métamorphosé et dévoilait une longue et bouclée chevelure blonde.

Selon son compte Instagram, Nicolas Gob avait déjà le crâne rasé en 2013. Un look qu'il semble avoir définitivement adopté et qui plaît puisque le comédien belge s'épanouit au quotidien au côté d'une certaine Jane. Une jolie brune avec qui il a eu deux enfants : une petite fille de huit ans qu'il appelle affectueusement "Lillou la douce" et un garçon, né en février 2019, prénommé Marlon. Sur ses réseaux sociaux, le comédien apparaît d'ailleurs très gaga de sa petite famille, auprès de qui il trouve tout ce dont il a besoin. "Je me sens de moins en moins légitime par rapport à l'aspect showbiz du métier. Ma place, elle est chez moi, dans mon petit monde, avec mes proches. Je suis très vite saoulé par le côté paillettes de ce milieu où je ne suis pas très à l'aise", avait-il ainsi déclaré lors d'une interview pour Télé Star en 2019.