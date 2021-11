Nicolas Gob marié et papa : rares photos de sa femme Jane

Les tapis rouges et autres soirées mondaines, très peu pour lui. "Je me sens de moins en moins légitime par rapport à l'aspect showbiz du métier. Ma place, elle est chez moi, dans mon petit monde, avec mes proches. Je suis très vite saoulé par le côté paillettes de ce milieu où je ne suis pas très à l'aise", avait-il ainsi déclaré lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé Star en novembre 2019. D'ailleurs, le confinement strict de mars 2020 a été très bien vécu par la petite famille. C'est dans le Val-de-Marne, en région parisienne, qu'ils se sont tous retrouvés. "Au tout-petit, qui a un peu plus de 1 an, je n'explique rien ! Il survole ça et c'est d'ailleurs assez agréable de se mettre à son rythme à lui, dans son innocence, avait-il lancé à La DH. La plus grande, qui a 8 ans, comprend. C'est une gamine très sensible et on parle beaucoup. Mais, quand même, elle ne mesure pas l'ampleur et la gravité de la situation."

Et lorsqu'il n'est pas auprès des siens, Nicolas Gob tourne, notamment dans L'Art du crime. Et avant d'accepter le rôle d'Antoine Verlay, il a imposé une seule condition, comme il le révélait à Télé Loisirs : "Quand on m'a proposé le rôle, j'ai d'abord - pas émis une réserve parce que ce n'était pas du tout ça, j'étais très emballé et très content -, mais je ne voulais pas continuer à faire un gros bourru, méchant, hargneux, taiseux. Ça a été ma seule réserve. Je ne voulais pas qu'on me confonde avec d'autres personnages, comme j'avais pu faire dans Chefs." Requête acceptée, évidemment !