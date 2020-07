Nicolas Gob, un papa comblé : photos avec sa jolie famille

C'est dans le Val-de-Marne que tout ce petit monde s'est confiné alors que l'épidémie de coronavirus était à son plus haut point. Lors d'une interview pour le média belge La DH, il évoquait cette période trouble et indiquait sa manière d'aborder le sujet avec ses enfants. "Au tout-petit, qui a un peu plus de 1 an, je n'explique rien ! Il survole ça et c'est d'ailleurs assez agréable de se mettre à son rythme à lui, dans son innocence. La plus grande, qui a 8 ans, comprend. C'est une gamine très sensible et on parle beaucoup. Mais, quand même, elle ne mesure pas l'ampleur et la gravité de la situation."

En outre, Nicolas Gob aurait dû reprendre les tournages de L'Art du crime au début du mois d'avril, mais, comme tout le monde, sa vie et sa carrière ont été mises en suspens...