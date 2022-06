"Ne me hurlez pas dessus" : Léa Salamé essaie de calmer un Jean-Luc Mélenchon à cran

"Non madame Salamé !", répète très énervé trois fois Jean-Luc Mélenchon. Ce à quoi la compagne de Raphaël Glucksmann lui rétorque calmement : "Ne me hurlez pas dessus, c'est l'INSEE..." Le patron de La France Insoumise précise alors sa colère : "Vous me coupez la parole, et si je vous réponds... Alors non madame Salamé, dites à vos auditeurs que le chômage a baissé parce qu'on a inscrit les contrats des jeunes apprentis, qui sont des apprentis, pas des embauchés. Le chômage réel est à son plus haut niveau."