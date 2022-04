"Ni bonne mine, ni envie d'être réconforté" : Jean-Luc Mélenchon face aux larmes de son camp

Ce 10 avril 2022, au Cirque d'Hiver, les militants de La France insoumise étaient rassemblés autour de leur leader Jean-Luc Mélenchon, à l'annonce des premières estimations de vote après 20h. Le patron de LFI a terminé troisième juste derrière Marine Le Pen (RN) avec 23,4%, gagnant une place de plus sur le podium par rapport à 2017.

Candidat pour la troisième fois, l'homme politique de 70 ans a répété : "Il ne faut pas donner de voix à madame Le Pen. (...) Je crois que le message, pour cette partie, a été entendu." Jean-Luc Mélenchon faisait référence au fait qu'il n'a pas donné de consigne claire pour le second tour en 2017, une critique renouvelée cette année après un article mal titré de Ouest France qui laissait croire qu'il n'excluait pas d'appeler à voter pour la cheffe du Rassemblement national. Avec sa verve de tribun bien connue, Jean-Luc Mélenchon a montré toute son empathie pour celles et ceux qui ont voté pour lui, demandant aux personnes qui y seraient tenter de ne pas se laisser tenter par l'extrême-droite : "Je connais votre colère. Ne vous abandonnez pas à ce qu'elle vienne à vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables."

Mathilde Panot, la présidente des députés Insoumis, était particulièrement émue lors du discours de son camarade. Les yeux rougis et la gorge serrée, elle a esquissé des sourires à l'adresse de partisans et n'a pu s'empêcher de montrer sa déception face aux résultats. Sans la nommer mais en s'adressant à la nouvelle génération, le député a terminé son discours en passant en quelque sorte le relais : "Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire : eh bien, on n'y est encore pas arrivé ! C'est pas loin. (...) Alors faites mieux."

Des mots prononcés avant de voir à quel point l'écart s'est resserré au fil de la soirée entre lui et Marine Le Pen avec un score autour de 21,95%, meilleur qu'en 2017, qui conforte le rôle central à gauche de La France insoumise. Mais auparavant, vers 23h à Paris, les militants et les cadres, qui avaient jusque-là accepté l'élimination en insistant sur l'aspect positif du gros score, ont basculé en voyant une estimation ramenant l'écart avec Marine Le Pen à 0,7 point souligne l'AFP. "Et si... et si ?" était sur toutes les lèvres et Manuel Bompard, qui n'y croyait d'abord pas, est venu expliquer à quelques journalistes qu'il ne pouvait désormais pas certifier à 100% que les choses étaient jouées. Cependant, ce 11 avril, le rebondissement espéré s'est éloigné. En vue du futur et notamment des législatives de juin, "ici est la force", a tonné Jean-Luc Mélenchon, qui pourrait tenter de rester député.