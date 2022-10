"Relation de victime à bourreau" : Les risques encourus par Léa Salamé et Raphaël Gluscksmann selon l'astrologie

Léa Salamé, aux commandes d'un nouvel épisode de Quelle époque, ce samedi 15 octobre sur France 2, est en couple avec Raphaël Glucksmann, depuis 2016. Le politique fête ce jour ses 43 ans et le couple, parent d'un petit Gabriel (né le 12 mars 2017) semble vivre un bonheur pudique loin des projecteurs. Mais que dit l'astrologie de leur histoire ? Femme Scorpion et homme Balance, ils sont en mesure de réaliser une union durable et tout à fait positive s'ils arrivent à maintenir un juste équilibre. Née un 27 octobre, Léa Salamé est en effet une native du Scorpion, et cette femme énergique et déterminée pourrait bien être agacée par les hésitations de son compagnon Balance. Si l'équilibre entre eux n'est pas trouvé, ils pourraient bien se faire souffrir mutuellement en se livrant "des relations de victime à bourreau", rapporte ELLE.

Leur compatibilité amoureuse repose donc principalement sur cette recherche d'une harmonie certaine entre tendresse et affection. Un équilibre qui, s'il venait à manquer, amènerait le duo à la dérive. Ce qui plaît tout de suite à la femme Scorpion, c'est le charme de l'homme Balance. Mais bien sûr son côté très hésitant pourrait bien tout aussi rapidement l'agacer. Si néanmoins, l'affection et la tendresse sont présentes, comme elles semblent l'être pour le couple formé par Léa Salamé et Raphaël Glucksmann, la femme Scorpion se contentera simplement de se moquer de son compagnon. Et dans une fuite constante du conflit, et une recherche d'harmonie, il ne devrait pas lui en tenir rigueur. Avec le natif de ce signe d'Air, l'amour est au-dessus de tout.

La jalousie de la femme Scorpion, un danger pour leur couple ?

Néanmoins, la native du Scorpion, signe d'Eau, devra apprendre à tempérer son caractère bien trempé, afin de ne pas blesser son partenaire. Et le charme de l'homme Balance n'est pas visible qu'à ses yeux, et la femme Scorpion est de nature jalouse. Le charme de son amoureux pourrait donc parfois l'agacer. Mais malgré toutes ces embûches, leur attirance mutuelle est si forte qu'ils pourraient bien s'en relever malgré tout. Et le calme et la tranquillité de l'homme Balance pourraient aussi être bénéfiques pour la native du Scorpion. Jusqu'ici, Léa Salamé et Raphaël Glucksmann, bien que discrets et pudiques, semblent vivre une jolie romance. Cet été, la journaliste de 42 ans a partagé quelques souvenirs de leurs vacances de rêve en Corse, et visiblement aucune ombre au tableau.