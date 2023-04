"Le sexe était récréatif" : Emmanuelle Seigner dérangée par l'évolution des moeurs, elles dénoncent une "noirceur"

Une interview que personne n'attendait ! Alors qu'elle vient de sortir un livre pour donner sa vérité sur son mari Roman Polanski, accusé de viols et de plusieurs agressions sexuelles, mais qui partage sa vie depuis désormais plus de trente ans, Emmanuelle Seigner a pu s'entretenir avec Samantha Geimer.

Américaine, celle-ci est considérée comme la première victime du réalisateur polonais : en 1977, alors qu'elle n'a que 13 ans, elle porte plainte pour viol, une plainte qui sera extrêmement médiatisée et qui est revenue dans la lumière en 2009, lorsque Roman Polanski est resté plus de deux mois en prison en attendant d'être extradé vers les USA. Un retour qui ne lui avait pas vraiment plu. Depuis de nombreuses années, Samantha martèle avoir pardonné au réalisateur et ne plus vouloir être considérée comme une victime.

D'ailleurs, les deux femmes, qui n'ont que trois ans d'écart, se sont entendues sur un point : le rapport à la sexualité a changé depuis leur adolescence. L'actrice, notamment, décrit la façon dont elle abordait ce sujet adolescente, alors qu'elle "couchait avec les photographes" qui la faisaient travailler comme mannequin, alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans.

L'affaire Polanski

Selon Emmanuelle Seigner, "le sexe était quelque chose de normal, une chose naturelle de la vie", mais est désormais teint de "noirceur" par une jeune génération dont les moeurs ont changé. Un point de vue qui plaît à Samantha Geimer, pour qui le sexe "était récréatif, parfois transactionnel", qui se pratiquait pour "passer du bon temps". La quinquagénaire ajoute même "qu'il n'y avait rien de sacré ou de mauvais là-dedans".

Un point de vue qui leur appartient et qui ne va sûrement pas plaire à tout le monde, surtout dans cette période de libération importante de la parole des victimes. Mais les deux femmes assument leurs positions et ont pu raconter, dans la suite de l'interview, leur vision de ce que l'on a appelé "l'affaire Polanski", qui s'était produite en 2009.

A l'époque, le réalisateur polonais vit en Suisse avec sa femme et leurs deux enfants, Morgane (née en 1993) et Elvis (né en 1998) et il est soudainement arrêté car les Etats-Unis demandent son extradition afin qu'il soit jugé dans l'affaire Samantha Geimer, alors que celle-ci a déjà demandé plusieurs fois de ne plus la mêler à cela. Emprisonné durant neuf semaines, ce qui a été "très dur" pour ses deux adolescents selon sa femme, il est finalement resté d'abord en Suisse, puis est revenu en France. Cependant d'autres victimes présumées ont pris la parole depuis.