César 2021 : Le prix de la meilleure actrice est attribué à Laure Calamy, les larmes aux yeux

Malgré une année marquée par la crise sanitaire, fermant les salles obscures pendant plusieurs mois, il était impensable de ne pas récompenser ceux qui font le 7e Art. Tant bien que mal, les César ont donc salué ceux ayant eu le temps de s'afficher sur grand écran. Lors de cette édition 2021, Laure Calamy pour le rôle d'Antoinette dans Antoinette dans les Cévennes a notamment remporté le prix de la meilleure actrice.

La star, découverte par le grand public grâce à son rôle dans la série Dix pour cent, n'a caché si grande joie ni son intense émotion sur scène. Après ses remerciements, elle a déclaré : "Laissez-nous assouvir notre soif de sens ou de non-sens, laissez-nous nous exiler dans nos imaginaires, entendre ce qui fait de nous des êtres humains", en référence à la fermeture des lieux culturels.

Etaient en lice dans cette catégorie : Laure Calamy pour Antoinette dans les Cévennes, Martine Chevallier pour Deux, Virginie Efira pour Adieu les cons, Camélia Jordana pour Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait ainsi que Barbara Sukowa pour Deux. Peu après l'annonce des nominations, la comédienne Juliette Binoche avait taclé les César, ne figurant pas dans la compétition et se demandant si ses prises de position à la limite du complotisme sur la crise du Covid-19 y étaient pour quelque chose...

Cette année, c'est Marina Foïs qui avait accepté d'endosser le rôle de maitresse de cérémonie, après Florence Foresti, laquelle avait suscité un clivage important parmi les téléspectateurs et les professionnels du cinéma en raison de ses positions et blagues anti-Polanski l'an dernier. Quant à la présidence, elle était assurée par l'acteur Roschdy Zem. La cérémonie était exceptionnellement délocalisée à l'Olympia, à Paris, avec une jauge de participants très réduite pour cause de respect des gestes barrières.