"Plus facile d'être nue que..." : Une actrice nommée aux César pas gênée par la nudité, ses proches balancent

Depuis l'explosion de sa carrière dans Dix pour cent, Laure Calamy est partout ! Nommée pour la quatrième année consécutive aux César, la comédienne, récompensée en 2021 pour Antoinette dans les Cévennes, enchaîne les tournages et les succès. Il faut dire qu'elle se donne à fond pour chaque rôle, quitte, parfois, à en donner un peu plus que prévu : que ce soit dans la série qui l'a fait connaître ou pour un rôle au cinéma, elle n'hésite pas à se déshabiller et a déjà joué entièrement nue.

Un détail qui peut en choquer certains, mais que la complice de Nicolas Maury assume totalement : interrogée il y a quelques années dans Le Parisien, elle avait même donné plus de précisions. "Avec le théâtre, j'ai l'habitude de montrer mon corps en entier et de raconter des histoires avec lui. Pour moi, c'est plus impudique de dire je t'aime dans une scène que d'être filmée nue", avait-elle confié. Un point de vue confirmé par le réalisateur Marc Fitoussi, toujours dans Le Parisien ce week-end, lui qui l'a "filmée trois fois intégralement nue. Deux fois pour Dix pour cent et une fois pour Les Cyclades". "Laure considère son corps comme un instrument de travail", explique-t-il.

La nudité, un sujet qui divise

Difficile de l'imaginer pour certains, comme pour Benoît Magimel, dont l'anatomie montrée à l'écran n'est pas la sienne dans La Pianiste ou Gilles Lellouche, "très pudique", qui refuse de montrer "ni [s]on cul-cul ni [s]on kiki" et qui a donc pu bénéficier d'une doublure. Tout comme, d'ailleurs, Didier Bourdon dans le dernier volet d'Alibi.com ou Kristin Scott Thomas dans Les Cyclades. Sabrina Ouazani avait également expliqué qu'elle refusait toute scène de nu.

Mais, à l'instar de Laure Calamy, d'autres ne réfléchissent pas de la même manière : Virginie Efira, notamment, est une habituée des tournages nue, tout comme Karin Viard, Laurent Lafitte ou encore Pio Marmaï, qui avait été clair dans l'émission En Aparté : "Ça fait partie de mon travail".

Pour Laure Calamy, en tout cas, la situation est limpide : si les scènes qui peuvent paraître gênantes ne la dérangent pas, c'est surtout qu'elles servent le projet. "Elles pouvaient être brutales, secouantes pour le corps, mais cela m'intéressait de les jouer, car elles racontent mon personnage", avait-elle par exemple confié en parlant des scènes de sexe de son film Une femme du monde, dans lequel elle jouait une prostituée.

Un rôle qui lui avait valu sa nomination aux César, malheureusement manqué face à Valérie Lemercier et son Aline. Mais cette année, même si elle ne s'est pas intégralement déshabillée pour À plein temps, elle pourrait bien décrocher la récompense pour la deuxième fois en trois ans !