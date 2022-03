Laure Calamy moins payée que ses collègues masculins : "Je ne l'ai toujours pas digéré"

Les téléspectateurs l'ont, en majorité, découverte et adorée dans la série Dix pour cent. Mais Laure Calamy n'en était pas à son coup d'essai quand elle a obtenu le rôle de Noémie, auprès de Nicolas Maury, Camille Cottin ou Thibault de Montalembert. Loin de là. Sortie du Conservatoire national supérieur d'art dramatique en 2001, la comédienne est un véritable pilier du sixième art - elle a joué, sur les planches, dans plus d'une vingtaine de pièces.

Mon partenaire était bien mieux payé que moi, à rôle et expérience équivalents

Cette brillante carrière, couronnée par un César de la meilleure actrice en 2021, a eu son lot de bonheur et son lot de frustration. "Sur les salaires, explique Laure Calamy dans les colonnes du magazine Version Femina. Quand je jouais au théâtre, je suis montée deux fois au créneau, car mon partenaire était bien mieux payé que moi, à rôle et expérience équivalents. J'ai réussi à obtenir gain de cause la première fois, pas la seconde. Je ne l'ai toujours pas digéré."

Quand elle évoque les petits et les grands tracas du métier, dont l'inégalité de salaires entre les hommes et les femmes, Laure Calamy ne pense pas à ses camarades sélectionnés par Fanny Herrero et Dominique Besnehard. "Noémie a changé ma vie, assure l'actrice de 46 ans. Je travaillais déjà beaucoup au théâtre, auquel je resterai toujours fidèle, mais, après avoir décroché de beaux seconds rôles au cinéma, le succès de Dix pour cent m'a donné plus d'amplitude. Je serai à jamais reconnaissante à cette série et à mes camarades. Je les retrouverai avec plaisir si le projet de film, actuellement en écriture, est à la hauteur de ce qui a déjà été fait."

Laure Calamy n'a effectivement pas une minute pour elle depuis que la critique l'a applaudie pour ses rôles les plus populaires, dont celui de Noémie, mais aussi celui dans Antoinette dans les Cévennes. Elle a tourné dans cinq films en un an, dont L'Origine du mal, de Sébastien Marnier et Annie colère de Blandine Lenoir.

Retrouvez l'interview intégrale de Laure Calamy dans le magazine "Version Femina", du 7 au 13 mars 2022.