Kylian Mbappé a refusé de tourner dans Dix pour cent : "Ce n'est pas lui qui a répondu..."

Il y a eu du sport, du côté de l'agence ASK, quand cette dernière existait encore. Les téléspectateurs ont découvert la saison 4 de la série Dix pour cent en 2020, sur France 2 et sur Netflix. Et ces six épisodes inédits s'ouvraient justement avec une ex-star du basketball, Tony Parker. Le sportif, prochainement à l'affiche de l'émission The Missing One, n'était pourtant pas le premier choix de Dominique Besnehard, producteur du programme.

Les sportifs n'ont pas toujours inventé le fil à couper le beurre

Camille Cottin, Thibault de Montalembert et Grégory Montel auraient effectivement dû donner la réplique, non pas à Tony Parker, mais à Kylian Mbappé. "Je ne suis pas du tout intéressé par le football, mais lui, je le regarde, explique Dominique Besnehard sur France Inter. Les sportifs n'ont pas toujours inventé le fil à couper le beurre et lui, je le trouve brillant. Comme un saint, il y a quelque chose d'un peu divin chez ce garçon. Et puis, on sent une bonté. On sent qu'il connaît son époque."

Pour une raison de planning, le prodige du ballon rond, 23 ans, a poliment refusé d'intégrer le cast de Dix pour cent, laissant une place libre pour Tony Parker. "Il n'était pas libre, regrette Dominique Besnehard. Il a été très correct. Enfin, ce n'est pas lui qui a répondu, mais sa famille." Fera-t-il une apparition dans la suite de la série ? Peu de chance. Après de nombreuses rumeurs concernant une cinquième saison, le producteur et co-fondateur de Mon Voisin Production a affirmé en février 2022, à Media +, qu'il clôturerait les aventures de nos agents favoris avec un simple épisode spécial de conclusion.

Nous terminerons en beauté

"Et après on passe à autre chose, a-t-il assuré. Il faut savoir s'arrêter au bon moment et là, nous terminerons en beauté. Nous sommes encore en phase d'écriture, le tournage débutera au plus tôt à l'automne 2022." L'acteur américain Kevin Kline aurait confirmé sa participation. L'équipe de la série serait en train de démarcher Jodie Foster en espérant une réponse positive.