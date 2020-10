Dix pour cent, c'est pas fini : Dominique Besnehard annonce un "nouveau cycle"

Des mois qu'on avait compris que Dix pour cent, c'est fini. On annonçait la saison 4 comme étant l'ultime révérence des agents de stars de l'agence ASK, mais finalement, la série de France 2 n'aurait pas dit son dernier mot. Créateur de la fiction, Dominique Besnehard a expliqué à Voici que Dix pour cent n'allait pas se terminer tout de suite.

"Non, mais c'est la fin d'un cycle et on va commencer un nouveau cycle avec Dix pour cent", a révélé Dominique Besnehard, dans une interview parue le 23 octobre 2020. Prequel ? Focus sur la vie de Jean Gabin ? Spin-off sur les personnages d'Hervé et Noémie ? Pour l'heure, rien n'a été annoncé.

Lors de cet entretien, Dominique Besnehard a donné les noms des acteurs qui avaient refusé d'apparaitre dans la série, refusant de jouer leur propre rôle. François Cluzet d'abord, mais il n'y a pas que lui. "J'aurais aimé avoir Catherine Deneuve, mais elle n'a pas non plus envie de jouer son propre rôle. Sophie Marceau aussi, qui est pourtant une intime, a refusé, parce que depuis l'âge de 13 ans, elle est une star", a détaillé l'ancien agent d'Artmedia.

L'occasion également d'évoquer cette scène aux César, lors du premier épisode de la série. Questionné sur son aspect "tabou", Dominique Besnehard a défendu son ami Roman Polanski . "C'est vrai que cette année, c'était terrible. Mais je fais la distinction entre une oeuvre et la personne, et Roman Polanski a fait un grand film. J'ai travaillé un an avec lui sur Pirates, et je lui ai présenté Emmanuelle Seigner. Moi, je suis féministe, j'ai été l'agent de tellement d'actrices, mais il ne faut pas être extrémiste", a-t-il expliqué.

Retrouvez l'interview de Dominique Besnehard en intégralité dans le dernier numéro de Voici.