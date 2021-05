Laure Calamy : "J'ai plus de mal à dire 'je t'aime' qu'à montrer mon sexe"

C'est avec le rôle de Noémie dans la série évènement de France 2, Dix pour cent, aux côtés de Camille Cottin et Nicolas Maury, qu'elle s'est fait une place au soleil. Depuis, Laure Calamy ne cesse d'enchaîner les rôles, principalement au cinéma. Bientôt à l'affiche de plusieurs films, elle a crevé l'écran l'an dernier dans Antoinette dans les Cévennes. Un rôle touchant qui lui a valu la consécration ultime puisqu'elle a reçu le César de la meilleure actrice en 2020. Une récompense qui l'a flattée, mais qui, elle, l'espère n'aura pas d'effets négatifs sur sa carrière. "Je ne voudrais pas que cette récompense m'embourgeoise et me prive de premiers films", assure-t-elle dans une interview publiée par Télérama mardi 25 mai.

Très à l'aise avec son corps en affirmant son côté féministe et en revendiquant la liberté d'en disposer comme bon lui semble, Laure Calamy n'a pas hésité à tourner des scènes de nue pour Dix pour Cent, même si certaines réserves de la production aurait pu la faire douter. "En tant qu'actrice, ma chair est mon champ de bataille, mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux", affirme-t-elle. Une position forte, bien que l'actrice de 46 ans garde tout de même une certaine gêne quand il s'agit des relations privées. "Ma pudeur est ailleurs. J'ai plus de mal à dire 'je t'aime' qu'à montrer mon sexe", dévoile-t-elle.

La difficulté du cinéma est de se voir, et je déteste ça

Même si elle tient un discours assuré sur sa nudité aujourd'hui, il a fallu quelques tournages à Laure Calamy pour enfin s'accepter. "La difficulté du cinéma, (...) est de se voir, et je déteste ça, affirme-t-elle. Il m'a fallu du temps, et le talent de certains chefs opérateurs, pour accepter que la caméra me colle à la gueule et épouse mes vertiges."

Aujourd'hui pleinement sûre d'elle, l'actrice, qui a fait sensation à la dernière cérémonie des César, enchaîne les tournages et semble plus épanouie que jamais.