Dix pour cent : Ces deux acteurs "un peu fatigants" qui agaçaient sur le tournage...

En acceptant d'interpréter le rôle de Noémie Leclerc dans la série Dix pour cent en 2015, Laure Calamy ne se doutait pas un seul instant que cela lui ouvrirait grand les portes du cinéma. Non seulement le programme s'est révélé être un énorme succès dans l'Hexagone, mais il a été adapté dans plusieurs pays comme l'Inde, le Royaume-Uni, la Chine, le Canada et s'apprête à faire le tour du monde en quelques mois avec une arrivée en Malaisie, en Corée, en Allemagne ou encore en Grèce. Toute la troupe formée par les acteurs sera internationalement connue. Laure Calamy ne peut donc pas nier l'énorme coup de boost que lui a apporté Dix pour cent. Et la belle amitié qu'elle a tissée avec Nicolas Maury, interprète du personnage d'Hervé André-Jezack.

Invitée sur le plateau de C à Vous pour promouvoir la sortie prochaine d'À plein temps d'Eric Gravel, qui lui vaudra peut-être un autre César de la meilleure actrice, Laure Calamy a évoqué les "rencontres" faites sur le tournage de Dix pour cent et avoué qu'il y avait "eu un truc particulier avec Nicolas" comme une évidence : "Au départ, on avait beaucoup de scènes tous les deux, et comme on avait aussi beaucoup de scènes où d'un coup il fallait juste qu'on soit là, dans le fond, on n'avait pas grand chose à jouer à plein de moments. Ça a créé une espèce de chose, on s'est retrouvé, on a inventé des jeux ensemble, on est parti dans le même imaginaire, dans des délires !" Et ces délires ont pu agacer les autres acteurs : "On était un peu comme des perruches, un peu fatigantes pour les autres je pense. Tout en cris, voilà !"

Elle qui avouait être "amoureuse" de Nicolas Maury est en réalité très heureuse dans les bras d'un autre homme. L'interprète d'Hervé étant en couple avec son compagnon depuis plus de dix ans, le crush entre la star de Garçon chiffon et Laure Calamy n'est qu'amical. A 46 ans, l'actrice n'est de toute façon pas un coeur à prendre. Elle est en couple avec "un guide de montagne colombien" tenu très loin de l'univers du cinéma et des séries. Elle affirmait même en 2018 le rejoindre dès qu'elle le pouvait dans "une maison sans eau ni électricité dans les Basses Cévennes". Les deux n'ont apparemment pas besoin d'étincelles pour entretenir la flamme.