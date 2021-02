Juliette Binoche boudée par les César, elle ironise en vidéo : "Y a-t-il eu une entourloupe ?"

Trois autres comédiens de La Bonne épouse sont en course pour décrocher un César : Yolande Moreau, Noémie Lvovsky et Edouard Baer pour les César de la meilleure actrice et du meilleur dans un second rôle. La comédie pourrait également décrocher le César des meilleurs costumes et des meilleurs décors. De son côté, Juliette Binoche a-t-elle payé son point de vue critique sur la cérémonie ?

Pour moi, on est à côté de la plaque

"On ne parle pas une seconde de cinéma dans les César. C'est un one-man-show raté narcissico-ennuyeux (...) Cela fait un moment que c'est comme ça, ça fait plus de dix ans que c'est comme ça", la star avait-elle commenté auprès de Franceinfo, quelques jours après avoir manqué la cérémonie de février 2020 et le sacre controversé de Roman Polanski. "Il y a des politiques qui ont été faites en ouvrant les César à plus de personnes, donc il y a énormément de votants, beaucoup plus que pour les Oscars par exemple. Ce qui fait qu'il n'y a pas de point de vue concentré (...), avait ajouté celle qui a déjà été nommée à neuf reprises et qui a remporté un César en 1994 pour le film Trois couleurs : Bleu. Pour moi, on est à côté de la plaque."

Après une année particulière, marquée par des mois de fermeture des salles pour cause de pandémie, les 4292 membres de l'Académie des César ont dû faire leur choix parmi 125 films qui ont réussi malgré tout à sortir. Un peu plus de la moitié d'entre eux (54,9%) ont voté, comme l'a rapporté l'AFP mercredi. Les membres de l'Académie, profondément renouvelée cette année après avoir été secouée en 2020 par une crise historique, ont désormais jusqu'au 12 mars pour désigner les lauréats des prix les plus prestigieux du cinéma.

La cérémonie aura ensuite lieu à l'Olympia, le soir-même, sous la présidence de Roschdy Zem, avec Marina Foïs en maîtresse de cérémonie, Laurent Lafitte et Blanche Gardin à l'écriture des sketchs.

Marine Corviole