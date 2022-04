Chloé Jouannet amoureuse de Sandro Funtek : elle évoque son couple et leurs petits plaisirs...

La comédienne Chloé Jouannet est en interview dans le dernier numéro du magazine ELLE. Un exercice particulier qui s'intéresse à ce qui la "réjouit." L'occasion pour elle de se confier sur son compagnon Sandor Funtek (Le K contraire, La vie d'Adèle) et d'évoquer ses nombreuses qualités.

En effet, après avoir complimenté la douceur de Lisbonne et la musique de Kanye West, la fille d'Alexandra Lamy est invitée à parler de ses proches. Il n'en fallait pas plus, pour que la jeune femme lâche quelques détails de sa vie avec son amoureux. "Ce qui me réjouit tout particulièrement c'est de dîner en tête-à-tête avec mon amoureux " glisse celle qui avaitilluminé le dernier festival Cannesséries, visiblement raide dingue de son compagnon. "Si contrairement à moi, il cuisine très bien, on aime faire de bons restos ensemble", poursuit-elle en complimentant au passage les talents culinaires du comédien de 31 ans. Finalement, celle qu'on a découvert petite dans Lucky Luke aux côtés de Jean Dujardin, termine en citant une brochette de restaurants qu'elle aime fréquenter en rendez-vous romantique : "Robert, le menu d'Adrien Cachot au perchoir Ménilmontant (le finaliste de Top Chef 2020), La Marine, Le Verre Volé, La Mascotte."

Chloé Jouannet et Sandor Funtek se fréquentent depuis 2020. C'est l'actrice de 24 ans qui avaitofficialisé leur relation sur les réseaux sociaux en postant une photo du couple enlacé. "L'amour en 2020", pouvait-on lire en légende du cliché. Cette dernière avait alors définitivement refermé la page de sa précédente union avec le comédien Zacharie Chasseriaud (Vive les vacances, Hippocrate).