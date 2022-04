Chloé Jouannet en robe transparente ou petit top et ventre à l'air, elle illumine Canneséries

La comédienne Chloé Jouannet est apparue ravissante lors de l'évènement Canneséries ce lundi 4 avril 2022 alors qu'elle présentait la websérie Derby Girl 2. La jeune femme de 24 ans était accompagnée de ses partenaires Salomé Dienis Meulien, Suzanne De Baecque et Allison Chassagne. C'est la 5e année consécutive que Cannes accueille un festival dédié aux séries.

Il faut reconnaitre que la fille d'Alexandra Lamy a bien grandi dans le monde de la comédie depuis sa première apparition sur un écran. La comédienne, qui avait débuté sa carrière à l'âge de 12 ans dans le film de James Huth Lucky Luke aux côtés de sa mère et de son beau-père de l'époque Jean Dujardin, est aujourd'hui la tête d'affiche d'une websérie dans laquelle elle incarne Lola Bouvier, une ex championne de patinage artistique à l'égo surdimensionné qui veut se relancer dans le Roller derby. A Cannes, elle n'a laissé personne de marbre sur le photocall et est apparue radieuse dans un petit crop top ventre à l'air. La veille au soir c'est dans une robe noire transparente que la jeune femme a illuminé la croisette. La belle blonde qui avait les cheveux attachés en chignon avait agrémenté sa tenue d'une collier près du cou très brillant.

L'actrice avait déjà marqué les esprits le 19 mars dernier en postant une photo en string et topless sur Instagram. La photo avait été prise depuis une plage de Guadeloupe dans l'eau turquoise et cristalline. Elle était pour l'occasion accompagnée de ses amies Julie Pujols et Zoé Marchal. Stupéfaits, les internautes n'avaient pas manqué l'occasion de féliciter la jeune femme pour sa silhouette de rêve.

Chloé Jouannet est la fille née de l'union d'Alexandra Lamy et de l'acteur suisse Thomas Jouannet. Le couple a vécu ensemble à partir de 1995 avant de se séparer en 2003. Depuis l'acteur a retrouvé l'amour en la personne d'Armelle Deutsch.