Chloé Jouannet en maillot string et topless : la fille d'Alexandra Lamy au top en Guadeloupe

Sublime naïade blonde aux yeux bleus, Chloé Jouannet a posé ses valises en Guadeloupe avec ses amies Julie Pujols et Zoé Marchal. Le 19 mars 2022, la fille d'Alexandra Lamy et de Thomas Jouannet a partagé plusieurs clichés de ce voyage au paradis. Topless en string dans l'eau turquoise et cristalline, la compagne de Sandor Funtek a dévoilé sa silhouette parfaite, sans aucun complexe, avec un bandana en soie sur la tête.

L'actrice de 24 ans a également goûté aux saveurs locales, à savoir les cocktails alcoolisés, et s'est même offert quelques culs-secs traditionnels. Après une balade sur l'île, Chloé Jouannet a également eu la chance de nager près d'une cascade sauvage avec ses amis. Logée dans un hôtel de luxe, elle a pu prendre son café les pieds dans la piscine et a aussi posé comme une véritable influenceuse dans les vagues de l'océan. Ironique, elle écrit en légende de son diaporama : "On est tellement mieux à Paris". Car oui, depuis, Chloé Jouannet est rentrée à Paris. Elle se trouvait hier soir à l'un des concerts parisiens d'Orelsan, un show qui l'a tout particulièrement ravie.