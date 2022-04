Top Chef : Adrien Cachot "à la rue", le finaliste face à une déconvenue de dernière minute...

Il fait partie des candidats emblématiques de Top Chef. Adrien Cachot, finaliste face à David Gallienne lors de la onzième saison en 2020, avait su séduire les téléspectateurs mais aussi les chefs du célèbre concours culinaire de M6. Et malgré son talent, après le tournage, il a vécu quelques "mésaventures" qu'il détaille auprès de nos confrères de TV Mag ce mercredi 13 avril 2022, à quelques heures de son retour comme chef invité dans Top Chef.

Grâce à son gain de plus de 40 000 euros lors de la finale, Adrien Cachot avait pour projet d'ouvrir un restaurant, alors que le sien baptisé Détour avait fermé avant le tournage. Un plan tombé à l'eau, covid-19 oblige ! Toutefois, le jeune chef se l'était promis : ce n'était que partie remise. Sauf qu'il a dû faire face à de nouvelles difficultés l'an dernier. "On m'a refusé pas mal de crédits pour acheter un restaurant. Quand on veut rester indépendant, le financement reste un problème malgré un passage par Top Chef, regrette-t-il. Les banques ne m'ont pas fait un accueil exceptionnel. Et la personne qui m'avait finalement vendu le restaurant a annulé deux jours avant la remise des clés. Je me suis retrouvé avec toute mon équipe à la rue."

Un coup dur pour Adrien Cachot, qui avait cartonné avec sa friterie. Mais après la pluie vient le beau temps. En octobre dernier, il a investi la cuisine du Perchoir à Paris, quelques mois après avoir assuré au restaurant du même nom à Cannes, en pleine période du Festival. "Je n'ai cité que le côté négatif, mais Top Chef ouvre des portes sympathiques, on est quand même pas mal sollicité par des établissements pour des collaborations. Et puis l'accueil des gens est exceptionnel", précise-t-il alors.

Cette aventure au Perchoir prendra fin le 29 avril 2022. Et pour la suite, Adrien Cachot a déjà sa petite idée... "Je suis à la recherche d'un lieu et d'un espace où je pourrai m'exprimer totalement à Paris. Je ne perds pas espoir", conclut-il. Peut-être qu'il sera cette fois épargné par la malchance et qu'il pourra ouvrir son restaurant à Paris...