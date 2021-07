Adrien Cachot (Top Chef) monte les marches à Cannes : "J'ai emprunté un costume à un serveur..."

Depuis le 6 juillet 2021, la 74e édition du Festival de Cannes bat son plein. De nombreuses stars foulent les marches du palais des festivals et des congrès et parmi eux, un ex-candidat de Top Chef bien connu du grand public. Adrien Cachot, finaliste de la onzième saison du concours culinaire de M6 en 2020, est bien arrivé sur la Croisette... mais pas pour le cinéma !

C'est pour sa cuisine qu'Adrien Cachot rejoint la Croisette. Le célèbre chef officie aux fourneaux de l'espace Nomade, coproduit par l'Agence Cartel et Le Perchoir, au dernier étage du Five Seas Hotel. Au côté de la cheffe Lori Moreau, il propose depuis le 7 juillet 2021 une belle carte à base de foie gras mi-cuit et ses carottes en escabèche, carpaccio de pied de cochon, gelée gin G'Vine tonic et salade acidulée ou encore langoustines, andouilles béarnaises et avocats en texture jus de tête. Des mets gastronomiques à prix abordables : compter entre 21 et 29 euros pour une entrée, et entre 28 et 39 euros le plat.

Depuis sa cuisine, Adrien Cachot a croisé du beau monde. En effet, de nombreuses personnalités venues au Festival de Cannes ont dîné à son restaurant, situé tout près du palais. Il y a ainsi rencontré Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin, Valéria Bruni-Tedeschi, Marina Foïs ou encore Pio Marmaï. "J'ai été agréablement surpris par l'ambiance. C'était assez détendu", confie-t-il à nos confrères du Parisien.

Mais lui aussi a foulé le tapis rouge mythique ! "On m'a proposé de venir cuisiner ici et comme je n'avais jamais été au Festival de Cannes, ça m'a amusé", déclare Adrien Cachot. Alors, c'est un grand oui... mais à une condition. "J'avais demandé une seule chose dans ma semaine : deux places pour Suprêmes, car j'adore NTM", avoue le jeune chef de 31 ans. Il ne se doutait pas qu'il visionnerait le biopic du groupe de rap lors de la projection officielle. En dernière minute, il a réalisé... et improvisé. "Un styliste a prêté des vêtements à ma copine et moi, j'ai réussi à emprunter un costume à un serveur", se souvient-il. Un look bien différent de celui qu'il arbore habituellement, à savoir t-shirt noir, pantalon basique et claquettes-chaussettes. "Ah bon, je ne suis pas dress-codé pour Cannes ?", a-t-il lancé à nos confrères du Parisien.

Après Cannes, Adrien Cachot se lancera dans un grand projet. Il envisage d'ouvrir son propre restaurant, mais refuse d'en dire plus. Affaire à suivre...