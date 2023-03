"Il a refait sa vie, moi aussi" : Alexandra Lamy et son ex Thomas Jouannet, leur relation sans aucun tabou

Alexandra Lamy est déchirante dans le rôle de la mère d'un enfant qui se retrouve dans le coma après un accident dans La Chambre des merveilles, réalisation de Lisa Azuelos dans les salles le 15 mars. Sur TF1 ce dimanche, l'actrice fait des éclats dans un autre registre, dans lequel elle excelle tout autant, la comédie Belle-fille. Elle se retrouve ainsi forcée d'être la "veuve" d'un homme qu'elle connaît à peine, pour ne pas froisser la mère du défunt. Tout le monde semble aimer Alexandra Lamy en France, à croire qu'elle ne peut s'empêcher de faire l'unanimité ! C'est ainsi qu'avec son ex-compagnon et père de sa fille unique, elle maintient d'excellents rapports.

En interview sur les ondes de Mfm en 2012, Alexandra Lamy se confiait sur la notion de couple et abordait le fait de garder de bonnes relations avec le papa de leur fille Chloé, l'acteur Thomas Jouannet : "On s'entend tous très bien. Je trouve ça plus beau quand je peux parler en bien de mon ex parce que c'est quelqu'un de bien, que j'ai aimé, on s'est aimé. C'est horrible de parler mal de quelqu'un du jour au lendemain alors qu'on a vécu pas mal d'années ensemble. Il a refait sa vie (avec Armelle Deutsch, mère de ses deux dernières filles, ndlr), moi aussi (à l'époque elle était avec Jean Dujardin, ndlr)".

Des ex mais également des parents unis

Un discours qui fait écho à celui qu'elle avait tenu dans les colonnes de Paris Match : "J'ai eu Chloé avec Thomas. C'est un mec génial que j'ai aimé follement. Pourquoi le haïr d'un seul coup ? Puis j'ai été mariée. Cette histoire représente dix ans de mon existence. Pourquoi tout remettre en question ? Ce serait dommage puisque nous avons été heureux. Je ne voulais surtout pas me retrouver dans la situation de voir des photos, quelques années plus tard et de me dire à chaque fois : 'Salaud !' Quel enfer de rester dans cette posture". Avec son ex Thomas Jouannet avec qui elle a vécu de 1995 à 2003, elle observe avec fierté et attention la carrière qui démarre de leur fille, rayonnante et talentueuse comme ses parents, séparés mais unis pour elle.