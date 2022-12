Chloé Jouannet a "longtemps menti" à sa célèbre mère Alexandra Lamy : "Je prétendais..."

L'histoire paraît loufoque, elle est pourtant réelle. Le 14 décembre 2022, la réalisatrice et journaliste Noémie Lefort présente son film Mon héroïne, une adaptation de l'instant le plus fondateur de sa propre carrière. Le long-métrage raconte l'histoire d'Alex, une lycéenne pleine de rêves qui décide de tout plaquer pour se rendre à New York et faire passer un script à Julia Roberts. Pour incarner le personnage principal de ce projet, elle a choisi Chloé Jouannet, directement, sans même lui faire passer de casting. Un comble quand on sait que la comédienne a bien failli ne jamais s'avouer ses envies de briller.

Je prétendais vouloir devenir chirurgien

Dans les colonnes du journal Le Figaro, du mercredi 14 décembre 2022, Chloé Jouannet explique effectivement qu'elle a longtemps pensé à continuer ses études... et qu'elle ne voulait surtout pas dire à ses parents, Alexandra Lamy et Thomas Jouannet, qu'elle avait envie de suivre leur voie. "Je leur ai longtemps menti, assure-t-elle. Je prétendais vouloir devenir chirurgien. Toutefois, l'école, ce n'était pas mon fort. Ils ont vite vu que j'aimais créer des histoires, monter des spectacles."

C'est dur d'assumer de les imiter

Elle a bien fait de suivre son instinct. En incarnant Alex pour Noémie Lefort, Chloé Jouannet obtient son tout premier rôle principal au cinéma et donne la réplique à Pascale Arbillot et Louise Coldefy. Elle était apparue pour la première fois sur grand écran, âgée de 12 ans, un peu par hasard dans le film Lucky Luke. Elle a ensuite étudié à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres et s'est peu à peu fait un nom, malgré les a priori de certains. "J'ai toujours eu peur qu'on me juge, qu'on s'arrête à ma couverture, admet la jeune actrice de 25 ans. Quand tu grandis dans une famille de cinéma, c'est dur d'assumer de les imiter. Dès que tu arrives à faire quelque chose, on te colle l'étiquette 'fille de', 'peste'. Mille fois, je me suis posé la question 'Si mes parents exerçaient un autre métier, aurais-je fait le même choix ?'"