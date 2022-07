Chloé Jouannet : Qui est sa célèbre belle-mère et compagne de son père ?

Ce lundi soir, la chaîne TMC diffuse le film Le gendre de ma vie. Une comédie d'une efficacité rare et portée par celui que l'on ne présente plus : Kad Merad. Ce dernier est accompagné d'un joli casting, dans lequel on retrouve notamment la jeune Chloé Jouannet. Connue pour ses rôles dans les films Avis de mistral et Banlieusards, sans oublier ses performances dans les séries Riviera et Infidèle, la belle blonde de 24 ans n'est autre que la fille d'Alexandra Lamy et Thomas Jouannet.

Mais depuis, le père de Chloé a refait sa vie avec une autre actrice. Il s'agit d'Armelle Deutsch, qui avait notamment joué dans le film mythique Le Placard aux côtés des plus grands du cinéma français comme Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte ou encore Michèle Laroque.

"Ça me convient"

Ils se sont mariés en 2010 et sont parents de deux enfants dont on ne sait pas grand-chose. Mais Thomas Jouannet avait décidé il y a quelque temps d'en dire un peu plus sur la belle-mère de Chloé pour Télé Loisirs. "Vivre à deux, quoi qu'il arrive, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile ! Mais partager ma vie avec une actrice, ça me convient. On partage les mêmes centres d'intérêt, on a des amis communs (...) Ce qui est génial, c'est qu'on travaille tous les deux. S'il y avait un déséquilibre, cela pourrait être plus compliqué" avait-il déclaré.