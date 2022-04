Chloé Jouannet : La fille d'Alexandra Lamy glamour en tenue de sport

À 24 ans, Chloé Jouannet se sent désormais parfaitement bien dans sa peau. Après avoir été longtemps victime de troubles alimentaires, la fille d'Alexandra Lamy et de Thomas Jouannet n'hésite plus à dévoiler son corps à travers des storys Instagram toujours plus sensuelles. Le 28 avril 2022, l'actrice en couple avec Sandor Funtek a ainsi partagé quelques images lors d'une séance makeup où elle s'amuse à poser de manière très sexy devant l'objectif. En tenue de sport moulante, elle a également dévoilé son corps ainsi que sa poitrine dans un top bandeau gris griffé de la marque Adidas. Récemment lors de vacances en Grèce à Santorin mais aussi en Guadeloupe, la jolie blonde n'avait également pas hésité à dévoiler sa silhouette topless en string sur la plage pour le plus grand plaisir de ses abonnés (voir diaporama).

Un changement d'attitude total pour cette jeune femme qui avait confié sur le plateau du Buzz TV en avril 2022 avoir énormément complexé par rapport à son physique. "J'ai beaucoup complexé. J'ai fait le yoyo avec mon poids, j'ai fait partie de ce genre d'ados qui ont été mal dans leur peau à des périodes (...) J'ai eu des périodes de grosse prise de poids, de perte de poids. J'ai fait un peu de boulimie quand j'étais beaucoup plus jeune, j'en ai beaucoup souffert et c'est surtout que je suis sortie de ça, tout simplement !" avait-elle ainsi confié. L'actrice ajoutait : "C'est important de dire que c'est normal, que c'est l'adolescence, qu'on passe tous par ce genre de choses."

Bien sûr, il ne faut pas oublier que l'amour a également donné des ailes à Chloé Jouannet et lui a sans doute permis de surmonter ses angoisses liées au poids. En couple avec Sandor Funtek depuis 2020, l'actrice - qui a fait sa première apparition au cinéma à l'âge de douze ans dans le film Lucky Luke en 2009 - avait officialisé leur amour sur les réseaux sociaux en postant un cliché où elle apparaissait en pleine séance câlin avec son chéri. "L'amour en 2020" écrivait-elle en légende.

Pour rappel, Chloé Jouannet est actuellement à l'affiche de la série de France TV Slash, Derby Girl, dans laquelle elle interprète le rôle de Lola Bouvier, une ex championne de patinage artistique qui souhaite se relancer dans le Roller derby.