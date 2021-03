David Beckham entretient ses abdos : impressionnante séance de musculation

Pour narguer un peu plus ses fans, l'anglais ajoute en description : "Juste un léger exercice pour commencer la journée". Bien que retraité des terrains depuis maintenant huit ans, David Beckham n'a donc rien perdu de sa forme physique. Torse nu sur la vidéo, il affiche un ventre plat et des abdominaux saillants, de quoi faire des jaloux ! La vidéo a suscité de nombreuses réactions puisqu'elle a déjà été visionnée près de quatre millions de fois et qu'elle cumule plus de 7 000 messages, pour la plupart admiratif.

L'ancienne gloire de l'équipe nationale anglaise a parfaitement entamé sa reconversion après une carrière sportive remplie de trophées au sein d'équipes prestigieuses comme Manchester United et le Real Madrid. Formant l'un des couples les plus populaires au monde avec sa femme Victoria, il mène une vie bien remplie du côté de Miami et continue d'attirer les sollicitations.

De son côté, son fils Cruz fait aussi parler de lui, mais pas forcément pour les bonnes raisons...