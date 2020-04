Cindy Crawford : Son fils Presley, amoureux, sort en plein confinement

"On travaille ensemble... littéralement", a écrit Presley Gerber en légende d'une photo de Sydney et lui quittant le Café Habana, publiée sur Instagram. Les deux jeunes influenceurs font plus que travailler ensemble. Toujours sur Instagram, Presley a posté une photo en noir et blanc de la jeune femme dans sa story du samedi 28 mars. Allongée sur le ventre, sur un transat, Sydney portait un string noir et prenait le soleil.

Sydney Brooke a 20 ans, elle est mannequin, comme son petit ami. Elle compte près de 10 000 abonnés sur Instagram, le baromètre de l'influence de l'industrie de la mode. Sydney y partage de ravissants selfies et les photos de ses shootings.