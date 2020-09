Kaia Gerber et Jacob Elordi en couple : sorties main dans la main à New York

Kaia Gerber et Jacob Elordi sont bel et bien en couple. Depuis quelques jours, ils ne cessent de multiplier les sorties ensemble, main dans la main. Aéroport, rues de New York... le nouveau couple en vogue faisait tout pour ne pas trop se faire remarquer. C'était sans compter sur les paparazzi, qui n'ont rien raté de ces gestes d'intimité en public.

"Ils sont inséparables depuis plusieurs semaines", a même confié un insider à E! News. "Ils vont dîner ensemble et s'entraînent tous les deux à la salle de sport la journée", a-t-il été détaillé. En effet, des photographes les ont surpris plusieurs fois bras dessus, bras dessous, à la sortie de leur salle de sport, en vêtements adaptés. Un témoin disant les avoir aperçus à New York dit qu'ils sont "toujours en train de rire ou de se sourire" et qu'ils semblent "très heureux d'être ensemble".

La semaine dernière, une source anonyme évoquait un "jeu de séduction" entre Kaia Gerber et Jacob Elordi, qu'on disait amis. "Kaia fait en sorte que les choses restent amicales entre eux, mais il y a un jeu de séduction entre les deux. Elle a dit à ses amis qu'elle était célibataire et qu'elle voulait s'amuser et sortir avec ses amis", avait-il été précisé. Des photos d'eux au restaurant Nobu avaient alors fuité sur les réseaux sociaux.

Par le passé, Jacob Elordi a été brièvement en couple avec Zendaya, à qui il donne la réplique dans Euphoria. Il sort même d'une relation délicate avec Joey King, sa partenaire dans la saga The Kissing Booth (Netflix). De son côté, Kaia Gerber a été la compagne de l'humoriste Pete Davidson. On lui prête même une courte idylle avec Cara Delevingne...