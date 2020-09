Kaia Gerber et Jacob Elordi en couple ? Date secret et "jeu de séduction..."

Kaia Gerber et Jacob Elordi pourraient bien former le nouveau couple en vogue d'Hollywood. Le 1er septembre dernier, le top model a été grillé en plein date avec l'acteur, dans le fameux restaurant Nobu, à Malibu (Californie), prisé des stars et des Kardashian. S'ils ont pu apercevoir les sashimis à 50 dollars de Kylie Jenner, on imagine qu'ils ont profité de ce tête-à-tête pour faire plus ample connaissance.

"Jacob est clairement intéressé, il aimerait sortir avec Kaia, mais il n'y a rien de sérieux entre eux. Ils ont plusieurs amis en commun et ont traîné ensemble plusieurs fois dans le passé. Ils sont tous les deux très posés et ont des intérêts similaires. Jacob fait rire Kaia et sa famille l'adore", a développé une source restée anonyme à E! Online, qui assure que leur relation serait platonique.

"Kaia fait en sorte que les choses restent amicales entre eux, mais il y a un jeu de séduction entre les deux. Elle a dit à ses amis qu'elle était célibataire et qu'elle voulait s'amuser et sortir avec ses amis", a ajouté une autre source anonyme, toujours à E!. Sur de nombreuses photos de cette soirée, on voit les deux "amis" en train de se cacher des photographes à bord d'un gros SUV.

Il n'y a pas si longtemps, la rumeur disait que Kaia Gerber et Cara Delevingle formaient un couple. Après un tatouage commun, des gestes tendres lors d'apparitions publiques (notamment pour les manifestations de Black Lives Matter, dans lesquelles la bombe américaine est très investie), et des photos sur les réseaux sociaux. On ne sait toujours pas si les deux beautés étaient réellement éprises ou si elles sont juste très proches.

Par le passé, Kaia Gerber a été brièvement la compagne de Pete Davidson. Jacob Elordi, lui, sort d'une relation un peu plus compliquée avec Joey King, sa partenaire dans The Kissing Booth (Netflix), avec qui il était resté en couple une dizaine de mois. On dit même qu'il avait été brièvement en couple avec Zendaya, sa partenaire dans l'excellente série Euphoria.