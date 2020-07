Kylie Jenner, milliardaire et radine ? Une serveuse balance sur un repas à 500 $

Dans une série de vidéos devenues virales, une serveuse d'un restaurant prisé des célébrités à New York note les célébrités qu'elle a pu rencontrer. Pendant dix mois, Julia Carolan a travaillé au sein du groupe TAO et ses trois restaurants, TAO, LAVO et Beauty & Essex. Elle a également été hôtesse pour le célèbre restaurant Nobu, à Manhattan, très apprécié des célébrités.

Julia Carolan, devenue mannequin, a noté plusieurs personnalités, de Beyoncé (10/10) à Gigi Hadid (10/10) en passant par Nick Jonas (8/10). Puis, elle évoque son expérience avec Hailey Bieber. "Ça va créer de la controverse... Je l'ai rencontrée plusieurs fois et elle n'était pas gentille. J'ai vraiment envie de l'aimer, mais je dois lui donner 3,5/10, désolée", explique-t-elle, sans entrer dans les détails.

La vidéo étant devenue virale (12 millions de vues), Hailey Baldwin a tenu à s'en expliquer publiquement. "Je viens de tomber sur cette vidéo, je voulais m'excuser si j'ai eu une mauvaise attitude. Ce n'était pas mon intention !", a-t-elle commenté.

Les soeurs Jenner, radines et impolies ?

Dans sa vidéo publiée le 12 juillet 2020, Julian Carolan affiche également Kylie Jenner pour sa radinerie. "Pfff... Elle était normale, mais elle n'a laissé que 20 dollars de pourboire pour un repas à 500 dollars. Faites ce que vous voulez de cette information. Pour ça, je lui donne 2/10", a-t-elle expliqué.

Aux États-Unis, les serveurs sont bien moins payés qu'en France. Il est donc normal de laisser un pourboire équivalent au moins à 20%, surtout pour quelqu'un de milliardaire comme Kylie Jenner. Sur une addition à 500 dollars, elle aurait donc dû laisser au moins 100 dollars de pourboire.

Dans une autre vidéo publiée le 15 juillet 2020, Julia Carloan évoque sa rencontre avec Kendall Jenner, qui n'en était pas vraiment une. "Nous avons Kendall Jenner, encore un cas où je n'ai pas eu la meilleure des expériences. Elle venait tout le temps et était assez froide. Elle a généralement quelqu'un qui parle pour elle, elle ne parle pas directement au personnel. Je vais lui laisser le bénéfice du doute et me dire qu'elle est simplement timide", développe l'ancienne serveuse, qui lui attribue un 4/10.