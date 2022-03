Lady Gaga, Caitlyn Jenner, Heidi Klum : Les stars se pressent à la soirée d'Elton John !

Lea Michele était absolument magnifique dans une robe verte, avec sa coupe courte. La jeune femme, connue grâce à la série Glee, est engagée contre le SIDA depuis longtemps. Récemment devenue maman d'un petit garçon, elle continue apparemment de militer et n'a pas laissé passer l'occasion de la soirée.

Sharon Osbourne et Jane Seymour ont elles aussi profité de cette soirée généreuse envers ceux qui en ont le plus besoin. L'actrice de Dr. Quinn, femme médecin était absolument superbe dans une robe verte au décolleté profond. Les cheveux lâchés, elle a montré qu'à 71 ans, elle était absolument sublime.

Dans la soirée, on a enfin pu apercevoir la star des Frères Scott Bettany Joy Lenz, mais également les actrices Christina Hendricks et Chrissy Meitz, dont la performance dans la série This is us, actuellement dans sa dernière saison est unanimement saluée et lui a valu une nomination aux Golden Globes. Côté Frenchie,M. Pokora et sa compagne Christina Milian étaient également présents.