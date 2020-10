Elton John transformé... en Barbie : ses fils bientôt gâtés à Noël ?

Voilà un merchandising auquel les fans d'Elton John ne s'attendaient sûrement pas ! Le populaire chanteur anglais de 73 ans est désormais une Barbie. La mythique poupée apparue dans les années 1950 s'est largement modernisée au fil des années et, désormais, il est possible d'en avoir une ayant le look culte de l'artiste.

Sur Instagram, Barbie a donc révélé sa dernière création : une poupée chanteuse et pianiste ! L'hommage à Elton John est total grâce à un look flamboyant allant d'une grosse perruque blonde au chapeau melon en passant par de larges lunettes roses, un pantalon pattes d'éléphant et des plateformes shoes aux couleurs de l'arc-en-ciel. "Rendons hommage au Rocket Man en personne, @eltonjohn ! La poupée Elton John Barbie® célèbre le royal rock'n'roll au travers d'un style scintillant, d'initiales brillantes et de vibrants détails arc-en-ciel", peut-on lire alors que la poupée est accompagnée d'un piano blanc et d'un pied de micro. Un bel hommage au chanteur qui a fêté ses 50 ans de carrière.

Sur son propre compte Instagram, l'interprète des tubes Your Song ou Don't Go Breaking My Heart - dont le Farewell Tour a été en parti reprogrammé - a également partagé son double de plastique et a commenté cet hommage. "Barbie est une icône à sa façon, alors qu'elle me rende hommage pour mon travail et mon style personnel c'est un vrai honneur. J'espère qu'elle inspirera les fans partout dans le monde à poursuivre férocement leurs rêves et leur potentiel sans limite", a déclaré Elton John.