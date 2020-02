Oscars 2020 : Elton John, baskets dépareillées et hommage à ses fils

Ça faisait très, très longtemps qu'Elton John n'avait pas fièrement soulevé un Oscar. Dimanche 9 février 2020, l'immense musicien britannique et son co-auteur Bernie Taupin se sont vu remettre la statuette de la meilleure chanson originale pour I'm gonna love me again, tirée du film Rocketman, le biopic qui lui est consacré. Quinze ans avant, il obtenait le même prix pour son travail sur Le Roi Lion.

Durant leur discours, Elton John a dû retenir ses larmes lorsqu'il a remercié son co-auteur Bernie Taupin, "la chose qui est restée fiable dans (sa) vie", comme sa famille. Il a eu une pensée émue pour son mari, David Furnish, qui partage sa vie depuis plus de vingt-cinq ans et se trouvait à ses côtés. "David, je t'aime tellement", a-t-il déclaré sur scène. "Et à mes merveilleux fils, qui me regardent depuis Sydney, Zachary et Elijah, savez-vous combien je vous aime ? Papa vous aime", a-t-il tendrement lancé à ses fils de 9 ans et 7 ans.