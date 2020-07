Glee : Overdose, suicide, pédopornographie... une série marquée par les drames

Y aurait-il une malédiction autour de Glee ? Les faits divers autour des acteurs de la série s'accumulent...

Alors qu'il devait être condamné pour une affaire de pédopornographie – qui n'avait pas surpris son ancienne camarade de jeu Naya Rivera –, Mark Salling (alias Puck) a préféré se suicider en 2018 à 35 ans plutôt que de purger une peine de prison allant de quatre à sept ans. Une mort tragique qui vient s'ajouter à celle de son ancien ami et collègue Cory Monteith. L'acteur, qui incarnait le personnage de Finn Hudson dans Glee, avait quant à lui été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel en 2013, victime d'une overdose d'alcool et de drogues. Il laissait alors sa fiancée et également ex-collègue Lea Michele (alias Rachel Berry) dans le chagrin...

Cette dernière a récemment été prise dans un bad buzz sur la Toile en raison des témoignages de nombreux collègues lui reprochant un comportement de diva capricieuse avec une supposée pointe de racisme.

Autre actrice de Glee endeuillée, Becca Tobin (qui jouait Kitty Wilde), qui a perdu son amoureux Matt Bendick, lui aussi retrouvé mort dans une chambre d'hôtel en 2014.

Notons également les accusations portées par l'actrice Melissa Benoist (alias Marley Rose) contre son ex-mari le comédien Blake Jenner (qui jouait aussi dans Glee, le rôle de Ryder Lynn). Elle l'a accusé de violences conjugales !

Enfin, soulignons aussi que Naya Rivera (alias Santana Lopez) avait été arrêtée par la police pour violences conjugales après avoir frappé son ex-mari le comédien Ryan Dorsey. La jolie brune est désormais de retour dans l'actualité après sa mystérieuse disparition, survenue le 8 juillet 2020. La comédienne avait loué un bateau avec son fils de 4 ans pour une sortie sur le lac Piru, en Californie. Selon le petit Josey, elle aurait sauté à l'eau pour nager, mais elle n'est jamais remontée à bord, lui-même a été retrouvé sain et sauf. Tout porte à croire qu'elle est morte noyée.