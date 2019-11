Melissa Benoist (Glee) victime de violences conjugales : son terrible récit

Dans une longue vidéo publiée sur Instagram, Melissa Benoist raconte comment elle a survécu à des violences conjugales. Mercredi 27 novembre 2019, l'actrice de Supergirl a expliqué qu'un ancien compagnon l'a violentée pendant des mois. "J'ai survécu à des violences conjugales, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire", confie la jeune femme de 31 ans, sans prononcer le nom de son agresseur.

Elle décrit son ancien partenaire comme "une personne magnanime, qui vous rend accro" : "Il pouvait être charmant, drôle, manipulateur et sournois", le portraiture-t-elle. Melissa Benoist raconte qu'il était bien plus jeune qu'elle et qu'elle n'était pas intéressée au début. "C'est devenu un ami et il m'a fait me sentir spéciale et digne d'intérêt. Une fois qu'on a commencé à sortir ensemble, c'était complètement différent", poursuit l'actrice de Glee, qui précise que son agresseur n'était pas "violent au début", mais qu'il avait une jalousie maladive. Elle raconte qu'il la fliquait sur les réseaux sociaux et se plongeait dans une colère noire lorsqu'elle parlait à un autre homme. Il la forçait également à changer de vêtements lorsqu'elle sortait.

J'ai appris ce que c'était d'être frappée

"Le travail était un sujet touchy. Il ne voulait pas que j'embrasse ou que j'aie des scènes amoureuses avec des hommes, ce qu'il m'était très difficile d'éviter. Donc j'ai commencé à refuser des auditions, des offres d'emploi et même des amitiés pour le garder dans ma vie", poursuit Melissa Benoist.

Après cinq mois de relation, son agresseur devient de plus en plus violent, à l'image de ce jour où il lui jette un smoothie à la figure. "J'ai appris ce que c'était d'être maintenue au sol et frappée à plusieurs reprises, frappée si fort que j'en avais le souffle coupé, traînée par les cheveux, se prendre un coup de tête, pincée jusqu'à ce que ma peau se déchire, poussée contre un mur si fort que la cloison sèche se casse, être étranglée", énumère-t-elle, très émue.

Fracture, blessures...

"Au fond, je pensais qu'il ne changerait jamais. Je me suis persuadée que je pouvais le sauver", se souvient Melissa Benoist. Elle s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose le jour où son agresseur lui a envoyé un iPhone au visage. "L'impact a déchiré mon iris, presque brisé mon globe oculaire, lacéré ma peau et cassé mon nez. Je ne pouvais plus ouvrir mon oeil gauche, j'avais une lèvre très gonflée... C'était une blessure qui ne guérirait jamais, ma vision n'a jamais été comme avant", raconte la comédienne et chanteuse. Après avoir menti à propos de ses blessures à l'hôpital, Melissa a parlé de ces violences à un ami et a finalement pris la décision de quitter cet homme.