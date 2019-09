Melissa Benoist : L'actrice de Glee et Supergirl s'est remariée

Melissa Benoist et Chris Wood se sont dit oui ! L'actrice américaine 30 ans a épousé son fiancé de 31 ans, rapporte le site de E! News. Un mariage organisé dans un domaine privé de Ojai, en Californie, le 1er septembre. C'est un proche qui a vendu la mèche.

"C'était un bel endroit pour un mariage, très paisible et silencieux. Les voeux ont été brefs, ça a duré une quinzaine de minutes. Il y a eu beaucoup de cris de joie et d'applaudissements à la fin", a raconté une source indiscrète. La cérémonie s'est tenue près d'une piscine et un dîner au grand air a suivi. Melissa Benoist et Chris Wood avaient publiquement annoncé leurs fiançailles en février dernier, sur les réseaux sociaux. La bague de la jeune femme, imaginée par la créatrice Jennifer Meyer, avait rapidement été estimée à 100 000 dollars !

Melissa Benoist et Chris Wood se sont rencontrés sur le plateau de la série Supergirl en 2016, ils ont commencé à sortir ensemble l'année d'après. Auparavant, l'actrice également vue dans la série comico-musicale Glee a été mariée à son ancien partenaire de jeu, Blake Jenner. Leur divorce a été officiellement prononcé il y a deux ans.

Outre son rôle dans Supergirl, Chris Wood a joué sur le petit écran dans les séries The Carrie Diaries, Girls, Vampire Diaries ou encore Containment, Flash...