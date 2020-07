Naya Rivera présumée morte : déchirante ultime photo avec son fils Josey

La malédiction qui pèse sur les stars de la série comico-musicale Glee se poursuit ! La presse américaine a relaté la disparition et la mort présumée, mercredi 8 juillet 2020, de l'actrice et chanteuse Naya Rivera qui incarnait le personnage de Santana Lopez. La jolie brune avait loué un bateau avec son fils - revenu sain et sauf - et son corps n'a pas été retrouvé... Quelques heures plus tôt, elle partageait sa joie de passer du temps avec son petit garçon sur les réseaux sociaux avec une ultime photo.

Sur son compte Twitter suivi par 1,5 million d'abonnés, Naya Rivera avait posté une photo d'elle avec son fils Josey, 4 ans. Une photo prise au soleil, mère et fils collés serrés dans un moment de grande complicité. "Juste nous deux", avait commenté la fière maman. Malheureusement, quelques heures plus tard la star de 33 ans disparaissait dans des circonstances pour l'heure bien mystérieuses. Aux autorités du Comté de Ventura, le petit garçon a indiqué que sa maman avait quitté leur bateau loué vers 13h sur le lac Piru - bateau retrouvé trois heures après avec le petit garçon seul à bord, muni d'un gilet de sauvetage - pour aller nager sur le lac. Tout semble indiquer que l'actrice se serait noyée.

Josey est né de l'histoire de coeur compliquée entre Naya Rivera et le comédien Ryan Dorsey (notamment vu au cinéma dans le film Blood Father). Ils ont été ensemble de 2014 - mais avaient déjà commencé à fricoter ensemble, brièvement en 2010 - à 2018, année de l'officialisation de leur divorce. La jolie brune avait déjà déposé une première demande de divorce en 2016 avant de faire machine arrière. Un an plus tard, alors qu'elle avait remis le couvert avec le comédien, elle était arrêtée pour violences conjugales ! Ryan Dorsey l'avait accusée de l'avoir frappé au visage après une dispute au sujet de leur fils. Après le retrait de sa plainte, la procédure de divorce avait été enclenchée et la justice avait décidé une garde alternée entre les deux parents.