Lea Michele "une personne horrible" : nouveau tacle d'un acteur...

Lea Michele retrouvera-t-elle du travail facilement ? Depuis juin 2020, la star affronte une campagne de dénigrement à cause d'une mauvaise attitude qui lui revient au visage comme un boomerang des années après ! Attaquée par Samantha Ware, Amber Riley - qui est plus ou moins revenue sur ses accusations -, Alex Newell, puis Dabier Snell, Heather Morris et Gerard Canonico, la star est désormais la cible de Craig Ramsay.

L'acteur, qui a partagé la scène de Broadway avec Lea Michele au début des années 2000 dans le spectacle Fiddler on the Roof, était récemment invité du podcast Behind The Velvet Rope animé par David Yontef. "Je ne veux pas entendre le nom de Lea Michele dans cette interview. Du tout ! Je pense qu'elle est méprisable, que c'est une personne horrible. Je crois qu'elle a complètement perdu les pédales. Nous étions dans Fiddler ensemble. Rosie O'Donnell était géniale. (...) Quant à Lea Michele, je crois que c'est l'une des personnes les plus fourbes de cette industrie", a-t-il confié, finalement bavard sur le sujet...

Et Craig Ramsay, qui est apparu dans l'émission de télé-réalité Newlyweds: The First Year, de poursuivre ses confidences : "J'étais là quand elle a reçu le coup de fil lui disant qu'elle avait décroché le rôle dans Glee [la série qui l'a fait exploser au niveau mondial, NDLR] et je crois que ce sentiment de supériorité lui a traversé tout le corps. Elle était comme possédée et à partir de ce moment... Je n'avais jamais rien de vu de tel à Broadway. Vous ne pouvez pas déconner à Broadway, vous vous faites une réputation très vite si vous oubliez d'où vous venez. Et elle est talentueuse, comprenez-moi bien. Elle est bien plus talentueuse que ce que laissent penser les projets dans lesquels elle était ces dix dernières années. Mais cela n'a pas d'importance si personne ne veut bosser avec vous."

Lea Michele, enceinte de son premier enfant, continue de cultiver la discrétion depuis qu'elle a pris la parole sur Instagram pour s'excuser de son comportement passé...