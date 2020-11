Lea Michele maman : 1re photo de famille depuis la naissance d'Ever Leo (3 mois)

Petit à petit, Lea Michele trempe un orteil dans le bain de la médiatisation. Les seules fois où l'actrice de Glee ose retourner sur les réseaux sociaux, c'est pour parler couches. Accusée d'avoir eu un comportement déplacé avec bon nombre de ses collègues des plateaux de tournage, surtout lorsqu'ils sont racisés, Lea Michele a accouché d'un petit garçon en août dernier, quelques mois après l'éclatement du scandale.

Le mardi 10 novembre 2020, ses 6,5 millions d'abonnés pouvaient découvrir la toute première photo de famille de la comédienne et chanteuse, aux côtés de son mari, Zandy Reich et de leur fils, le petit Ever Leo (3 mois). "Rien que de l'amour", a-t-elle écrit en légende de cette superbe photo capturée par une professionnelle au bord de l'océan. Un joli trio marchant sur une plage de sable fin. Encore une fois, Lea Michele (34 ans) a préféré restreindre sa section commentaire, afin d'éviter de trop mauvaises remarques.