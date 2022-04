"Je vais porter ton bébé" : Lea Michele, à nouveau maman ? Elle s'explique

Voilà une preuve d'amitié qui touchera particulièrement les fans de Glee... La sublime Lea Michele est prête à porter l'enfant de Jonathan Groff ! La star a lâché en interview pour People qu'elle adorerait être enceinte de son ami si celui-ci décidait de devenir papa. "Je porterai ton bébé, je le ferai" a affirmé l'actrice qui vient tout juste d'avoir son premier enfant. Visiblement ravie de sa première grossesse, la jeune femme voudrait faire partager cette expérience à son ami Jonathan Groff et partenaire de la série Glee. "Tu le feras ?" a demandé l'acteur de 39 ans, qui a révélé être gay en 2009, à sa consoeur et amie. "Oh bien sûr ! J'adore être enceinte, c'est tellement bien" s'est alors exclamée Lea avec enthousiasme.

Au cours de l'interview, Jonathan avait été interrogé sur ses envies d'enfants, en particulier depuis qu'il pouvait observer de près une jeune mère comme Lea (qui a accouché d'un petit Ever en 2020). "J'ai cette chose étrange en moi où j'effraie les enfants, avait répondu non sans humour le célèbre interprète de Jesse St. James avant d'expliquer, c'est déjà le cas avec mes deux nièces qui ont moins de 2 ans, je viens avec enthousiasme et cela les effraie tous." Et même si le comédien n'a pas la côte auprès des enfants, il ne baisse pas les bras pour autant. Usant même de stratagèmes en tout genre pour se faire apprécier. "Donc j'y vais doucement pour gagner son amour et avoir de l'affection en retour" a expliqué Jonathan au sujet de sa relation avec Ever, le jeune fils de Lea.

Pour rappel, Jonathan et Lea sont meilleurs amis depuis 2006 et leur première rencontre sur la comédie musicale L'Eveil du printemps à Broadway, qui vaudra par ailleurs à l'acteur une nomination aux prestigieux Tony Awards. Les deux amis se sont retrouvés en 2009 pour le rôle de leur vie dans la série évènement Glee. En effet, pendant six ans Lea Michele est l'interprète du personnage de Rachel Berry, qui lui permet d'accéder à la notoriété internationale et à une reconnaissance critique. Plus récemment Jonathan et Lea ont participé à la renaissance de L'Eveil du printemps pour une seule et unique soirée filmée par HBO. Bientôt un documentaire ?