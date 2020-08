Lea Michele maman : la star de Glee a accouché, le prénom de bébé dévoilé

L'été 2020 restera marqué dans sa mémoire pour toujours ! Lea Michele est devenue maman pour la première fois. Une heureuse nouvelle qui tombe en pleine pandémie de coronavirus et alors qu'elle a essuyé une longue salve de révélations sur son supposé comportement odieux, limite raciste.

C'est une source proche de l'ancienne star de Glee qui a révélé l'information au site américain People. Lea Michele (33 ans) et son mari l'homme d'affaires Zandy Reich (37 ans) ont accueilli un petit garçon en toute discrétion le jeudi 20 août 2020, dans un hôpital de Los Angeles. "Tout le monde est heureux et se porte bien. Ils sont extrêmement reconnaissants. Jusqu'à présent, le bébé est facile à vivre", a révélé la source bavarde. Le site affirme que bébé se prénomme Ever Leo. Un prénom pour le moins très original.

Lea Michele n'a pour l'heure pas commenté l'arrivée de ce bébé, ni rien posté sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'elle fait profil bas depuis plusieurs semaines suite à la polémique dans laquelle elle a été traînée concernant son comportement auprès de ses camarades de jeu aussi bien sur Glee que dans d'autres productions. D'ailleurs, sur Instagram, elle a carrément bloqué la section commentaires de ses publications...

Quoi qu'il en soit, on imagine que Lea Michele est sur un petit nuage. L'actrice et chanteuse, aussi vue dans la série Scream Queens, avait connu plusieurs coups durs sentimentaux avant de trouver l'élu de son coeur et le père de son enfant. La star avait longtemps été fiancée à Cory Monteith mais celui-ci est mort d'une overdose en 2013. Par la suite, elle avait fréquenté le séduisant mannequin et ex-gigolo Matthew Paetz. Une séparation qui avait alors laissé la belle brune "anéantie".

Lea Michele a épousé Zandy Reich en 2019 après avoir confirmé leur idylle deux ans plus tôt.