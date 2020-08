Lea Michele enceinte : la future maman multiplie les sorties avec son mari

En pleine pandémie de coronavirus, et alors que la Californie comme le reste des Etats-Unis a le plus grand mal à lutter contre le virus - déjà 171 000 morts sur le sol américain -, Lea Michele ne supporte pas vraiment de rester sagement à la maison. La star, enceinte de son premier enfant, a des fourmis dans les jambes et multiplie les activités avec son époux.

Discrète depuis plusieurs semaines après avoir été au coeur d'une polémique concernant son comportement passé avec diverses personnalités du show business - elle a notamment été accusée de racisme et, plus généralement, d'être tout simplement odieuse - Lea Michele limite ses interventions sur les réseaux sociaux mais ne se cloître pas chez elle, à Los Angeles. L'ancienne star de la série comico-musicale Glee profite de l'été pour sortir, tout en se protégeant systématiquement avec un masque sur le visage à cause du coronavirus. On a ainsi pu la voir en sortie à plusieurs reprises au mois d'août en compagnie de son mari Zandy Reich, en promenade dans la rue au soleil, à la plage les pieds dans le sable... L'occasion de voir que son baby bump pousse de jour en jour.

C'est en avril dernier que Lea Michele, ancienne fiancée du regretté comédien Cory Monteith, a confirmé être enceinte de son premier enfant. L'Américaine de 33 ans, originaire de New York, s'est cependant gardée de donner des détails comme la date prévue ou encore le sexe du bébé à naître... Rendez-vous à l'automne pour le découvrir !