Lea Michele enceinte et discrète après le scandale : son ventre grossit !

Lea Michele s'est donc retranchée depuis la série de révélations sur ses actes et propos racistes et déplacés lors du tournage de Glee, des aveux faits pendant la vague d'indignation contre le racisme et les violences policières. Plusieurs de ses partenaires, dont Samantha Ware, Amber Riley, Alex Newell, Dabier Snell, Heather Morris, Gerard Canonico et enfin Craig Ramsay, ont raconté quelques agissements de Lea Michele dont ils ont été victimes ou témoins. Ce dernier s'est arrêté à des qualificatifs peu flatteurs : "Je pense qu'elle est méprisable, que c'est une personne horrible. (...) Je crois que c'est l'une des personnes les plus fourbes de cette industrie."

Sur une note partagée sur Instagram le 3 juin, Lea Michele avait réagi aux déclarations de ses anciens collègues. Elle a écrit : "Concernant le fait d'avoir été inutilement difficile à vivre, je présente mes excuses pour mon comportement et pour toute la souffrance que j'aurais pu causer. Nous pouvons tous mûrir et changer. (...) J'ai entendu les critiques, j'apprends et je suis sincèrement désolée, cette expérience me rendra meilleure dans le futur."