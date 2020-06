Samantha Ware raconte le harcèlement "effrayant" qu'elle a subi de Lea Michele

Samantha Ware n'en a pas tout à fait fini avec Lea Michele. Dans une interview à Variety parue le jeudi 11 juin 2020, l'actrice américaine dit qu'elle a essayé de la faire virer de la série. Ainsi, le temps qu'elle a passé en tournage aurait été "l'enfer sur Terre".

"Quand tu tournes une scène, parfois, la caméra n'est pas sur toi, et parfois si, mais tu dois quand même jouer. La caméra n'était pas sur nous, alors on ne devait pas donner une performance incroyable, mais apparemment, je rigolais quand je n'étais pas filmée, donc c'était un manque de respect pour elle", explique Samatha Ware, 28 ans, qui dit que Lea Michele l'a réprimandée comme une mère fait avec son enfant".

"Elle a attendu que la scène soit terminée et elle s'est arrêtée au milieu de la scène, en faisant un geste de 'viens ici', comme une mère à son enfant. J'ai dit "non", et c'est là qu'elle a décidé de menacer mon emploi et de dire qu'elle appellerait Ryan Murphy [le créateur de la série, NDLR] pour qu'il vienne me virer", raconte l'actrice.

Samantha Ware pense que Ryan Murphy n'était pas au courant de l'incident, mais que Lea Michele utilisait juste son nom pour lui faire peur. "C'était effrayant. Pendant toute la semaine, je pensais que j'allais probablement recevoir un e-mail ou que je ne pourrais pas rester pour les trois derniers épisodes, ou que je ne pourrais plus chanter", a-t-elle déploré.

"Elle a parlé de son règne"

Nous avions déjà dépassé la notion de respect, elle était juste en train d'abuser de son pouvoir", se rappelle-t-elle. Après leur altercation, Ware a eu une conversation avec Lea Michele, l'interprète de Rachel et star de la série, qui lui aurait dit : "Ferme-la." "Elle m'a dit que je ne méritais pas ce poste. Elle a parlé de son règne.", se rappelle-t-elle.

Au début du mois de juin, Lea Michele s'était excusée pour ses erreurs du passé . "J'ai clairement agi d'une manière blessante", avait-elle reconnu. Une réponse aux accusations d'autres collègues noires de la série, et de Samantha Ware, qui assurait que Lea avait déclaré à haute voix vouloir "chier dans sa perruque".

Samantha Ware avait rejoint le casting de Glee pour la saison 6 de la fiction de Fox.