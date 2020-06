Ryan Murphy : Loin de la polémique Glee, il va devenir papa pour la 3e fois

Pour Ryan Murphy, l'année 2020 ne sera pas totalement à jeter aux oubliettes. Et pour cause : il va devenir papa pour la troisième fois, à 54 ans. Il a lui-même annoncé la nouvelle dans un article publié pour Architectural Digest, dans lequel il évoquait ses résidences de Los Angeles et New York.

Le créateur d'American Horror Story, Hollywood ou encore The Politician et son mari David Miller vont donc avoir un petit garçon, en août prochain. Ryan Murphy, déjà papa de Logan (7 ans) et Ford (5 ans), est très heureux d'agrandir son clan dans les semaines à venir. Il a déjà tout prévu dans ses deux maisons pour que ses enfants vivent la plus belle des vies. "Avec ma famille, j'ai mis plus de couleurs dans mes maisons - les jouets d'enfants en beige n'ont jamais été de bon goût - et plus de collections diverses et globalement plus de... tout", a-t-il écrit amusé dans son article pour le magazine.

Ryan Murphy, qui continue de garder le silence autour de la polémique entourant l'attitude odieuse et supposément raciste de Lea Michele, star de sa série Glee et qu'il a aussi fait jouer dans Scream Queens, a également expliqué comment ses goûts s'étaient développés en devenant papa. "Ma carrière a décollé peu après avoir eu Logan, en 2012, et je suis passé d'une ou deux séries à parfois douze. Ces séries, aussi, m'ont apporté de la couleur et du baroque", a-t-il précisé.

Ce bébé arrive dans les vies de Ryan Murphy et de son mari David Miller après avoir connu le pire : le cancer de Ford. Leur deuxième fils avait bataillé contre un neuroblastome, un cancer pédiatrique, en 2016. Deux ans plus tard, le créateur de séries à succès annonçait que son fils était totalement guéri et faisait un gigantesque don de 10 millions de dollars Children's Hospital Los Angeles ! Sa fortune est estimée par les sites spécialisés aux alentours de 150 millions de dollars.