Ryan Murphy : Sa série Hollywood (Netflix) fait succomber... Line Renaud !

Après avoir signé un juteux deal avec Netflix, Ryan Murphy s'est mis au travail pour proposer à la plateforme de streaming de nouvelles séries. Après The Politician (qui va bientôt avoir droit à une saison 2), il a livré Hollywood, disponible depuis le 1er mai 2020. Très bien accueillie, la série a aussi reçu les félicitations inattendues de Line Renaud.

Sur Twitter, où la populaire star de 91 ans est très active grâce à une équipe dévouée, on a pu découvrir un message enthousiaste posté le mercredi 20 mai : "J'ai dévoré 'Hollywood' sur @NetflixFR ! Ça m'a rappelé le Hollywood que j'ai connu quand je chantais en Amérique, et notamment à Los Angeles, dans les années 50. Je vous conseille cette série ! Bravo #RyanMurphy ! Line", peut-on lire. Un message qui a fait craquer Twitter puisqu'il a été liké des milliers de fois, au point de faire réagir le compte officiel de Netflix : "Si Line Renaud le conseille, on n'a rien à ajouter. Merci Line !"

En effet, Line Renaud, née à Nieppe dans le Nord de la France, a fait une partie de sa carrière aux États-Unis. Dans les années 1950, après un passage au Moulin Rouge à Paris, elle prend la direction de New York puis de Los Angeles pour chanter dans des palaces, poussée par Bob Hope. Elle est notamment la première Française à participer à l'émission Ed Sullivan Show. Après un bref retour en France, elle retourne de l'autre côté de l'Atlantique après avoir été embauchée comme meneuse de revue au Dunes, un casino de Las Vegas. Depuis, la ville du pêché lui a offert une rue à son nom !

Pour rappel, Hollywood relate la vie de Los Angeles et du monde du cinéma dans l'après-Seconde Guerre mondiale, au travers un groupe de jeunes acteurs et cinéastes ambitueux, qui rêvent de percer dans le show business. On y retrouve notamment Darren Criss, David Corenswet ou encore Patti LuPone...