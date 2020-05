Ben Platt (The Politician) amoureux : il sort avec Noah Galvin

Love is in the air... Ben Platt est amoureux. Le jeune artiste américain est désormais en couple et il n'a pas eu besoin de chercher très loin l'homme dans les bras duquel se blottir. Comme le rapporte le site Just Jared son chéri n'est nul autre que son ami de longue date date Noah Galvin !

D'amour ou d'amitié chantait Céline Dion. Pour Ben Platt, ce sera les deux. L'acteur et chanteur originaire de Los Angeles est amoureux de celui qui était jusqu'à présent un très proche ami. C'est Noah Galvin, également acteur vu dans la série The Real O'Neals, qui a confirmé l'information. Interrogé dans un podcast pour Little Known Facts, le jeune homme de 26 ans - il a fêté son anniversaire le 6 mai - originaire de New York a déclaré : "Ben et moi sortons ensemble. Je lui ai posé la question ce matin de savoir si on pouvait en parler. Il m'a dit de ne pas aller dans les détails intimes de notre relation, mais qu'il était d'accord pour que les gens sachent. C'est encore tout frais."

Ben Platt et Noah Galvin se sont rencontrés à Broadway lorsque le premier était la star de la comédie musicale Dear Evan Hansen (de 2015 à 2017) et le second sa doublure. Ben Platt, qui a également joué dans les productions The Music Man et The Book of Mormon, est depuis l'an dernier la star de la série The Politician sur Netflix. Une saison 2 est attendue. Le grand public l'a aussi vu dans Pitch Perfect. Enfin, en 2017, il a signé un contrat avec Atlantic Records et a sorti son premier album studio intitulé Sing to Me Instead en mars 2019.