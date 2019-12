Ben Platt, Lil Nas X, Clo... Tous les coming out de 2019

Petit à petit et désormais de manière inéluctable, les stars osent clamer leurs préférences sexuelles tout en poursuivant leur carrière. Que ce soit à la télévision, au cinéma, dans la musique ou encore dans le monde du sport, ils sont de plus en plus nombreux à s'afficher comme de fiers membres de la communauté LGBT.

Cette année, l'acteur Ben Platt, vu dans la série The Politician sur Netflix, a fait son coming out homosexuel alors qu'il s'apprêtait à sortir un disque en parallèle. "Je vais me livrer et partager sans aucun filtre, ne pas me cacher derrière un personnage ou des mots. Mais j'adore ce sentiment. Si je devais écrire sur les gens que j'aime, je n'irais pas prétendre qu'il n'y avait pas d'hommes juste parce que je n'en avais jamais parlé avant", avait-il confié en promo.

D'autres acteurs se sont déclarés ouvertement homosexuels comme le séduisant Brian J. Smith de la série Sense 8, Connor Jessup de la série American Crime ou encore Juan Pablo Di Pace vu dans Physique ou Chimie, La Fête à la maison 20 ans après ainsi que Dallas. Le bel Argentin avait affirmé lors d'une conférence avoir longtemps eu honte de son attirance pour les hommes. "Être accepté par les autres, c'était ce qui me faisait carburer et, comme un accord, je faisais tout pour. J'ai même pensé que si je pouvais changer le pédé en moi, je serais accepté", disait-il. Quant à Tyler Blackburn de la série Pretty Little Liars, il s'est déclaré bisexuel.

Au cinéma, l'acteur de Star Wars Billy Dee Williams a surpris tout le monde en déclarant, à 82 ans, être gender fluid. Un adjectif pour qualifier qui il est et qui fait partie du nouveau vocabulaire de ces dernières années concernant la sexualité et le genre. Toutefois, peu après son interview, il a tenu à prendre ses distances avec cette "étiquette".

Dans le monde du sport, c'est le très musclé athlète olympique Kerron Clement qui a fait son coming out gay, alors que l'aventurière Clo de Koh-Lanta a elle dévoilé être lesbienne. La jeune femme est aujourd'hui amoureuse et a des projets d'avenir avec sa compagne. Quant à Willow Smith, elle s'est déclarée bisexuelle.

Enfin, le coming out le plus retentissant de l'année est sans conteste celui du chanteur Lil Nas X. L'interprète de l'énorme tube Old Town Road (en featuring avec Billy-Ray Cyrus) avait encouragé ses fans à aller écouter une de ses chansons dans laquelle il se déclarait membre de la communauté LGBT. "Certains d'entre vous le savent déjà, d'autres s'en fichent et certains vont arrêter de me suivre. Mais avant la fin du mois, je voudrais que vous écoutiez attentivement c7osure", réclamait-il alors sur Twitter auprès de ses 3,4 millions de followers.