Billy Dee Williams (Star Wars) : L'acteur de 82 ans se dit gender fluid

Avec le temps, les questions de genre et de préférences sexuelles ont beaucoup évolué au point qu'un nouveau vocabulaire a fait son apparition, créant chez certains de l'incompréhension. A 82 ans, Billy Dee Williams est, lui, totalement à l'aise avec le sujet, allant jusqu'à se déclarer gender fluid. Mais c'est quoi au juste ?

Alors que sort prochainement le film Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker, Billy Dee Williams a répondu au magazine Esquire. Celui qui incarne le personnage de Lando Calrissian dans la mythique saga s'est ainsi qualifié de gender fluid, un terme pour dire qu'il se sent à la fois homme et femme. "Je dis il ou elle car je me vois aussi bien comme féminin que comme masculin. Je suis une personne douce. Je n'ai pas peur de montrer cette partie de mon identité. Je n'ai jamais essayé d'être autre chose que moi-même. Je me vois moi-même comme un personnage relativement plein de couleurs qui ne se prend pas, lui ou elle, trop au sérieux", a-t-il confié.

Poursuivant sur la question de genre, Billy Dee Williams a aussi évoqué le spin-off intitulé Solo : a Star Wars story, sorti au cinéma en 2018, dans les pages du prestigieux Hollywood Reporter. C'est l'acteur Donald Glover qui y jouait la version jeune de son personnage. "Le personnage incarné par Donald Glover et moi-même dégage une forme de fluidité sexuelle. J'aurais adoré qu'il y ait un personnage plus explicitement LGBT dans le film. Je pense qu'il est temps pour cela. Ça représente tout un spectre de la sexualité et Donald fait appel à cela, les droïdes font d'ailleurs partie de cette fluidité", disait-il alors.

D'autres stars se sont déclarées gender fluid ces dernières années, comme la chanteuse et actrice Miley Cyrus ou la comédienne Rose McGowan.

Thomas Montet