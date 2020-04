Lea Michele est enceinte : la star attend son premier enfant avec Zandy Reich

Plus de 200 proches avaient assisté au grand mariage de Lea Michele et Zandy Reich, célébré dans le nord de la Californie, le 9 mars 2019. Devant quelques amis célèbres tels que Darren Criss et Emma Roberts, deux partenaires de tournage, la star de la série Scream Queens s'était unie avec son fiancé dans une robe de mariée sur-mesure signée Monique Lhuillier. "Il y a un an, nous prenions la route vers le nord pour notre week-end de mariage. Maintenant nous sommes en route vers une aventure à célébrer ! Je t'aime Z", a partagé Lea Michele sur Instagram, le 5 mars dernier. Un indice évoquant l'arrivée de leur premier enfant ?