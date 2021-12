Harry Potter : La bande-annonce des retrouvailles entre les acteurs chargée d'émotion !

Du rire, des larmes, de la nostalgie... Les fans d'Harry Potter devraient être servis avec Retour à Poudlard, le programme concocté par HBO Max à l'occasion des 20 ans de la saga imaginée par J.K. Rowling - absente du projet car embourbée dans des polémiques transphobes - et qui sera dévoilé le 2 janvier en France sur Salto.

Après avoir diffusé une première photo des retrouvailles, les producteurs du programme ont désormais mis en ligne une bande-annonce dans laquelle on retrouve Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint ou encore Tom Felton, Helena Bonham Carter... "De vieux souvenirs partagés. De nouveaux souvenirs qui se forment. Venez célébrer la magie pour les 20 ans d'Harry Potter", peut-on lire sur le compte Instagram officiel des films. Le premier volet de la saga, Harry Potter à l'école des sorciers est sorti au cinéma en novembre 2001 et a rapporté la somme astronomique de 1 milliard de dollars au box-office mondial. Dix ans plus tard sortait l'ultime épisode, Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie, qui cumulait alors 1,3 milliard de dollars de recettes.

Dans cette bande-annonce, qui mettra la chair de poule à tous les fans du mythique sorcier à la cicatrice en éclair, on peut découvrir que les acteurs reviendront sur les coulisses des tournages et livreront des anecdotes parfois surprenantes. Ainsi, on apprend déjà que Ralph Fiennes a accepté de jouer le terrible Voldemort à cause de sa nièce qui lui a presque forcé la main ! Quant à Helena Bonham Carter, la non moins vicieuse Bellatrix Lestrange, elle a apporté sur le plateau un accessoire récupéré à l'époque des tournages... L'engouement pour ce show de retrouvailles - inspiré par le succès sur celui de la série Friends - est déjà visible puisque la bande-annonce cumule un total de vues autour de 1,5 million rien que sur Instagram !